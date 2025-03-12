Прокуратура организовала проверку после взрыва дома в Тобольске

Прокуратурой области организовано проведение проверки по факту произошедшего хлопка бытового газа в Тобольске.
12 марта 2025 года в результате хлопка бытового газа произошло обрушение частного жилого дома. В результате происшествия повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив. На место происшествия для оценки ситуации выехал тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин.
"Прокуратурой области организована проверка, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования, а также проконтролировать размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в облрокуратуре.
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