Прокуратура организовала проверку после взрыва дома в Тобольске

19:31 12 марта 2025
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Прокуратурой области организовано проведение  проверки по факту произошедшего хлопка бытового газа в Тобольске.

12 марта 2025 года в результате хлопка бытового газа произошло обрушение частного жилого дома. В результате происшествия повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив. На место происшествия для оценки ситуации выехал тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин.

"Прокуратурой области организована проверка, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования, а также проконтролировать  размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в облрокуратуре.

Теги: взрыв , газ , пожары , Тобольск
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