Прокуратура организовала проверку после взрыва дома в Тобольске

Прокуратурой области организовано проведение проверки по факту произошедшего хлопка бытового газа в Тобольске.

12 марта 2025 года в результате хлопка бытового газа произошло обрушение частного жилого дома. В результате происшествия повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив. На место происшествия для оценки ситуации выехал тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин.

"Прокуратурой области организована проверка, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования, а также проконтролировать размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в облрокуратуре.