В Тобольске проведут дообследование всех газифицированных домов и магистралей

Фото из тг-канала Петра Вагина

После трагедии в Рощинском переулке, где из-за некачественно выполненной работы при прокладке газопровода взорвался дом и погиб мальчик, в Тобольске решили дополнительно обследовать все все газифицированные дома и магистрали, провести беседы с жильцами этих домов и внеплановую учебу с сотрудниками социальных учреждений, заявил глава города Петр Вагин.

Решение принято на совещании с участием представителей компании "Газпром газораспределение", правоохранительными органами, прокуратурой, МЧС и всеми управляющими компаниями, дома которых газифицированы. Полиция обеспечит доступ в каждую квартиру, в которую постучатся газовики с проверкой и профилактическими беседами.

По данным городских властей, общая протяжённость муниципальных сетей газоснабжения превышает 212 км. В 2024 году произведен капитальный ремонт в ряде домов в поселке Сумкино и в Менделеево до десяти многоквартирных домов. План капремонта на 2025 год будет скорректирован с учетом итогов оперативного обследования.