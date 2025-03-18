Двух человек отправили под домашний арест по делу о взрыве дома в Тобольске

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Тобольский горсуд по ходатайству СУ СК России по Тюменской оправил под домашний арест мастера строительно-монтажных работ и сварщика, обвиняемых в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

По версии следствия, обвиняемые в августе 2024 года некачественно выполнили строительно-монтажные работы по обустройству газопровода до границ земельного участка в переулке Рощинский, произошла утечка газа, через теплый грунт он проник в подвал дома и 12 марта при подаче давления газа в газопровод возник искровой разряд, приведший к воспламенению и разрушению жилого дома. В результате произошедшего женщина 1984 года и ее 7-летний сын с термическими ожогами были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии в местную больницу, затем в ОКБ-1, 15 марта ребенок умер.

Под домашним арестом обвиняемые будут до 11 мая 2025 года. Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе судов ТО.