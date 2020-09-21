Тюменские власти держат на контроле ситуацию со взрывом газа в жилом доме

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль расследование происшествия со взрывом газа в Тюмени. Об этом сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Напомним, что 20 сентября в районе 20 часов в Тюмени в квартире, расположенной на втором этаже жилого 5-ти этажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ предположительно взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены две квартиры. Эвакуировали 85 человек.

На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Ещё один пострадавший с термическим ожогом доставлен в ОКБ-1.

Фото - Вайбер регионального оперативного штаба