Что делать, если на машину упало дерево?

Сильные ветра уже не один раз обрушивались на Тюменскую область. Стихия порой опрокидывает остановки и роняет баннеры или деревья на автомобили. Поэтому тюменцам следует знать, как добиться материальной компенсации за испорченное во время урагана имущество.

Если упавшее дерево было сухим и больным, то плохая погода становится лишь обстоятельством, вызвавшим падение, которое все равно произошло. А это значит, что потенциально опасное растение должен был убрать собственник земельного участка.

Как отмечает юрист Юрий Волков, следует знать порядок действий при такой аварии. Если вы двигались во время падения на авто ветки, то вызывайте ГИБДД. Если машина стояла, то звоните в полицию. В любом случае ответственные лица обязаны приехать и составить протокол происшествия. До их прибытия ничего не нужно трогать, передвигать, не следует отъезжать на другое место, даже если вы перегородили парковку или заняли полосу на проезжей части.

Обязательно все сфотографируйте с разных ракурсов: сам автомобиль, повреждения, дерево. На снимках обязательно должны быть госномера авто, табличка с указанием адреса или места, где все произошло, предполагаемое место, откуда упала ветка, само сухое дерево. Затем необходимо заказать экспертизу дерева. Если удастся доказать то, что оно уже давно сгнило, высохло и коммунальщики могли его вовремя убрать, то суд будет в вашу пользу, пишет "Мегатюмень".

После нужно определить виновника. На кадастровой карте можно посмотреть, кому принадлежит участок, где случилось ЧП. Если это муниципальная собственность, то ответчик – подразделение городского департамента ЖКХ. Если это двор – УК или ТСЖ, если платная парковка или паркинг возле ТРЦ, магазина, ресторана, то виновник – их владелец. Со всеми протоколами, снимками, экспертизами обращайтесь в досудебном порядке к ответчику. Если договориться мирно не получается, подавайте в суд.