Суд Тюмени взыскал с "Ашана" 150 тыс рублей в пользу травмировавшейся покупательницы

14:10 28 июня 2022
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Ленинский районный суд Тюмени взыскал с гипермаркета "Ашан" в пользу жительницы города 150 тысяч рублей, которая при падении получила травмы, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области

В декабре 2021 года 66-летняя пенсионерка приехала в гипермаркет "Ашан" за покупками. В магазине он зацепилась ногой о резиновые коврики, которые лежали внахлест по пути следования покупателей, и упала. Врачи ОКБ № диагностировали у пенсионерки перелом руки и другие травмы. Экспертиза установила, что женщина получила тяжкий вред здоровью.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: материальная компенсация , суд , торговля , травмы
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