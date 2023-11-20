Управляющая компания выплатит 200 тыс. рублей женщине, сломавшей ногу на обледеневшем крыльце

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску 55-летней местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда в связи с получением травмы.

В марте 2023 года женщина, выходя утром из подъезда дома № 2 по улице Камчатской, поскользнулась на льду и в результате падения получила множественные переломы левой ноги - пришлось делать операцию. Управляющая компания на претензии о выплате компенсации морального вреда и понесенных на лечение расходов женщине не ответила и тогда она обратилась в суд.

"На основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ работник прокуратуры Ленинского АО г. Тюмень вступил в процесс и дал заключение о наличии законных оснований для удовлетворения иска. Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с Управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей и штраф 200 тыс. рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке", - сообщают в облпрокуратуре.