Более 186 млн рублей за тушение лесных пожаров получит Тюменская область из федерального бюджета

Тюменская область вошла в число 11 регионов, где расходы на тушение лесных пожаров в этом году превысили ранее выделенный объем средств на борьбу с ними. из общей суммы в 2,59 млрд рублей нашему региону будет направлено 186,253 млн рублей.

В информационном центре правительсва ТО сообщили, что в течение пожароопасного сезона 2023 года в Тюменской области ликвидировано 218 лесных пожаров, 70,6 % из них – в течение первых суток с момента начала тушения. Для тушения пожаров активно использовалась авиация.

Распоряжение о выделелнии в 2023 году Рослесхозу из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров подписал вице-премьер Михаил Мишустин.