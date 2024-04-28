Четыре разбитых автомобиля и шесть пострадавших - результат ночного ДТП в центре Тюмени

10:46 28 апреля 2024
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Массовое ДТП произошло сегодня ночью в центре Тюмени - столкновение четырех атомобилей на улице Герцена спровоцировала 20-летняя тюменка, сообщает ГИБДД ТО.

Предварительно, водитель на "Форде", выезжая с прилегающей территории, не пропустила автомобиль "Хендэ", произошло столкновение. От удара "Хендэ" отбросило на припаркованные "Киа" и "Хендэ".

В аварии пострадали 6 человек: водитель и пассажирка "Форда", девушки 20-ти лет, а также семья с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет из автомобиля "Хендэ".

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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