В Тюмени расследуют дело об убийстве мужчины в подъезде

Фото - https://t.me/sledcom72

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве соседа в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Беляева.

По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде дома, между 35-летним и 28-летним соседями произошел очередной конфликт, при выяснении отношений первый ударил второго ножом не менее трех ударов в область грудной клетки и лица. От полученных ранений мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Нападавший задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь СКР провел осмотр места происшествия, назначил ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.