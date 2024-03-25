В Тюмени расследуют дело об убийстве мужчины в подъезде

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве соседа в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Беляева.
По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде дома, между 35-летним и 28-летним соседями произошел очередной конфликт, при выяснении отношений первый ударил второго ножом не менее трех ударов в область грудной клетки и лица. От полученных ранений мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Нападавший задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь СКР провел осмотр места происшествия, назначил ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru