ФСИН сообщила о смерти Навального

Отбывавший наказание в исправительной колонии №3 на Ямале Алексей Навальный (признан экстремистом и террористом в РФ) скончался, сообщает УФСИН по ЯНАО.

"В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Причины смерти устанавливаются. В ФСИН заявили, что в колонию в ЯНАО "в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России".

Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти заклбюченного. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.