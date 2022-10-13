В Тюмени собирают теплые вещи для жителей Донбасса

Пункты приема гуманитарной помощи при центе "Семья" в Тюмени ведут сбор зимних курток, пуховиков, шапок, перчаток, обуви для взрослых и детей.
"В наших силах сейчас проявить поддержку и оказать помощь жителям ЛНР и ДНР, ведь человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком. Практически у каждого дома есть вещи, которые уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии. Впереди зима, поэтому сейчас люди нуждаются в самых простых вещах – теплой одежде и обуви", - сообщают в центре.
Пункты приема гуманитарной помощи работают по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а (9:00-17:00), ул. Амурская, 150 (круглосуточно)
"Лавка добра" работает в Региональном центре "Семья" в течение всего года. За помощью в учреждение обращаются многодетные, малоимущие семьи, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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