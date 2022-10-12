Тюменская область оборудовала в школах Краснодона компьютерные классы

В трех школах подшефного Краснодона появились современные компьютерное классы, а в городской гимназии - класс робототехники, сообщает ЛуганьМедиа.

Благодаря Тюменской области в трех городских школах открыто по компьютерному классу и класс робототехники на базе гимназии, в каждом установлены большие интерактивные доски. Учитель информатики рассказала, что в ноутбуках установленные последние системы, работать на них - одно удовольствие. "Предыдущие компьютеры у нас были довольно старенькие, и работать на них было тяжело", - рассказала учитель информатики, отметив, что дети и педагоги в восторге.



Учитель физики в городской гимназии сообщил, что в новом кабинете информационных технологий установлены компьютеры, достаточного наборов для конструирования. есть ноутбуки, в работе очень помогает интерактивная доска - словом, есть все для реальных шагов к изучению робототехники.

"Оборудование шикарное: интерактивная панель, компьютер, ноутбуки, мфу-устройства для распечатки материалов и главное - робототехнические наборы, которые в достаточном количестве поступили, на них можно работать на самых разных уровнях", - рассказал педагог.

Помимо закупки и установки оргтехники, Тюменская область профинансировала ремонт кабинетов, теперь они соответствуют современным стандартам по освещению, мебели и т.д.