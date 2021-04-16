Общегородской субботник в Тюмени пройдет 17 апреля

Во время общегородского субботника тюменцы приведут в порядок территории, которые благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды": сквер Пограничников и пространство по улице 70 лет Октября в районе домов № 14-а, 12, 14, 16 и 18-а. А общероссийский субботник продлится до 24 апреля.

Узнать, где еще будет уборка территорий и как присоединиться, можно по телефонам:

8 (3452) 35-34-71 - Центральный район

8 (3452) 43-61- 92 - Калининский район

8 (3452) 20-44-89 - Ленинский район

8 (3452) 51-02-55 - Восточный район.

Жители города смогут также познакомиться с перспективами благоустройства общественных территорий. На субботнике им представят дизайн-проекты, лучшие из которых можно будет выбрать на единой платформе онлайн-голосования 72.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Проекты, поддержанные жителями, будут реализованы за счет бюджетных средств в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".