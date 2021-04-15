Волонтеры расскажут тюменцам о вариантах обновления двух скверов и трех зеленых уголков

Фото - департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Руководители тюменского штаба добровольчества совместно с представителями департамента городского хозяйства проводят обучающие практикумы для волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды".

С 26 апреля по 30 мая на площадке 72.gorodsreda.ru тюменцы выберут дизайн-проекты благоустройства пяти общественных территорий, работы будут выполнены в 2022 году за счет средств из федерального бюджета.

Тюменцам предстоит решить, как преобразятся сквер Пограничников (Казарово), сквер Юристов (Таврическая – Белинского) и три зеленых уголка: по ул. 70 лет Октября (район Мелиораторов), по ул. Малышева (район Тарманы), по ул. Линейная (Восточный административный округ).

Тем, кто по каким-то причинам не может самостоятельно проголосовать на сайте проекта, помогут волонтеры благоустройства. Они уже приступили к онлайн-обучению по видеоурокам. На очных семинарах им предстоит изучить инструкции, презентации и алгоритмы работы с населением. Работать волонтеры будут на точках сбора информации в местах массового скопления жителей.

Председатель комитета по молодежной политике городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев:

Для принятия объективного решения необходимо участие как можно большего числа тюменцев. Организаторы планируют опросить 170 тысяч респондентов. Выполнить эту задачу помогут добровольцы. Во время проведения опроса волонтеры расскажут тюменцам об объектах инфраструктуры, представят варианты дизайн-проектов и проведут процедуру голосования.

В федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" Тюмень участвует уже третий год. За это время реализованы несколько проектов по благоустройству: сквер Якова Неумоева, территория по ул. Вьюжная (район Тюменская слобода), сквер Никольский, территория у карьера Школьный.

"Для создания востребованных объектов инфраструктуры необходимо активное участие населения. Когда жители сами решают, как сделать город лучше, тратят свое время и внимание, тогда у них формируется бережное отношение к объекту в процессе эксплуатации", - отметила муниципальный куратор проекта Анна Яркова.