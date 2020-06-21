Для голосования по изменениям в Конституцию РФ тюменцы могут выбрать удобный участок

До 21 июня включительно жители Тюменской области могут подать заявление о выборе удобного для себя участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России. Такую возможность предусматривает общероссийская программа "Мобильный избиратель".

Изменить участок для голосования по месту фактического нахождения можно на сайте госуслуг, а также при визите в МФЦ или в территориальные и участковые комиссии. Прием заявлений продлится до 16.00 местного (тюменского) времени 21 июня 2020 года.

Для подачи заявления онлайн необходима регистрация на портале Госуслуги. Процедура простая: нужно лишь пройти по ссылкам "Общероссийское голосование 1 июля 2020 года" -- "Перейти к услуге" -- "Перейти к заявлению".

Найти ближайший к своему дому участок для голосования можно на сайте Избирательной Комиссии Тюменской области. Достаточно ввести свой адрес проживания, пройдя по ссылке "Поиск участка голосования".

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ начнется утром 25 июля и завершится вечером 1 июля 2020 года. Задать вопросы можно по телефону в Тюменской области 8 (3452) 42-67-72, а также по "горячей линии" Центральной избирательной комиссии РФ – 8-800-200-00-20.