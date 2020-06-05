Тюменский Роспотребнадзор объяснил, кто обязан соблюдать самоизоляцию

По состоянию на 5 июня постановление Главного государственного санитарного врача по Тюменской области о нахождении в режиме изоляции на дому сроком 14 дней выдается:

- гражданам, прибывающим из зарубежных стран;

- контактным с заболевшими COVID-19;

- гражданам, прибывающим в аэропорт "Рощино" специальными рейсами из неблагополучных регионов РФ, в том числе с месторождений.

Алгоритм прохождения изоляции: жители Тюменской области – по месту жительства, граждане, проживающие в иных субъектах РФ – по месту пребывания (при наличии условий) или в условиях обсерватора (при отсутствии условий для изоляции по месту пребывания).

Граждане, работающие вахтовым методом, по возвращении к месту постоянного проживания, должны в течение 14 календарных дней (со дня прибытия к месту постоянного проживания) обеспечить режим самоизоляции по месту проживания, либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, исключив посещение места работы, учебы, иных общественных мест в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п (ред. от 31.05.2020) "О введении режима повышенной готовности". При этом постановление об изоляции на дому им не выдается.

Лица, прибывшие на территорию Тюменской области в аэропорт "Рощино" рейсами из неблагополучных регионов РФ, в том числе из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, а также прибывшие в регион иными видами транспорта должны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия режим изоляции по месту жительства. При этом постановление об изоляции на дому им не выдается.

❗️Все перечисленные граждане при появлении первых респираторных симптомов должны незамедлительно обратиться за медпомощью на дому без посещения больниц