Президентская библиотека приглашает всех на онлайн-экскурсию в Зал Конституции

Зал Конституции – выставочный зал Президентской библиотеки с постоянной экспозицией, посвящённой Конституциям России ХХ столетия. Посетить его можно из любой точки мира благодаря 3D-туру в электронном музее конституционной истории России.

Мультимедийный продукт позволяет изучить размещённую в нём постоянную экспозицию, а также ознакомиться с интерьером одного из красивейших залов исторического здания Святейшего Синода. Благодаря виртуальной экскурсии можно ознакомиться с документом или изданием в полном объёме, тогда как в реальности для просмотра могут быть доступны только несколько страниц.

Представленные в экспозиции документы, фотографии, кинохроника посвящены "Основным государственным законам" Российской империи, Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 года, Конституциям СССР 1924, 1936 и 1977 годов. Представлены этапы создания и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. В зале находится особый экспонат – единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная Президентом Д. А. Медведевым в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года.

Посетитель виртуальной выставки может ознакомиться с цифровыми копиями документов с пометами высшего должностного лица страны, видеосюжетами о торжественных церемониях вступления в должность Президента Российской Федерации разных лет, а также оцифрованными подписными листами, которые главы государства заполняли после принесения присяги, сообщает пресс-служба Президентской библиотеки.