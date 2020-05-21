Норму о МРОТ хотят зафиксировать в Конституции РФ

Согласно предлагаемым поправкам в Конституцию РФ работодатель не сможет установить зарплату ниже прожиточного минимума. Также в обновленном законе отражена поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Это значит, что все - бюджетные, коммерческие, частные - предприятия будут обязаны руководствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников.

Эти положения отражены:

В ст. 75.5: "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

В ст.75.1: "В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство..."

В ст.114: "Правительство Российской Федерации … обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений".