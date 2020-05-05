Поправки в Конституцию дадут новое направление для развития медицины

Качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Обновленная Конституция фактически закрепляет право человека на нее вне зависимости от места проживания.

Поправками в Конституцию РФ уточняется, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью (ст. 72). Органы местного самоуправления обязаны обеспечить в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи (ст. 132).

Предлагаемые изменения в Основной документ страны позитивно отразятся на развитии медицины, считает доцент, кандидат медицинских наук, врач-хирург Святослав Стрелин:

"Предложенные поправки в Конституцию дают достаточно серьезное направление для развития медицины в стране. Если ранее речь шла о бесплатности медицины, и она, в целом, соответствовала этому, то сейчас идет речь о внесении изменений в виде "оказание доступной и качественной медицинской помощи".

В таких простых и понятных словах кроется большой пласт работы для федеральных и местных чиновников, как и открываются большие возможности для населения.

Поправка закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места проживания. И это касается не просто обычной медицинской помощи, но и специализированной и высокотехнологичной в том числе. Отсутствие оборудования, нужного специалиста, невыделенная квота на сложную операцию – это в будущем огромная головная боль для чиновников-организаторов здравоохранения.

Доступность - это "здесь и сейчас", это потребность в решении недостатка кадров, это необходимость вернуться к большой проблеме обучения и повышения квалификации специалистов, пресловутой НМО, дополнительная финансовая стимуляция и социальная защищенность медицинского персонала, возможно и гарантия отсутствия давления со стороны следственных и судебных органов. Такие поправки только можно приветствовать".