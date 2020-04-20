Поправками в Коституцию будут введены новые ограничения для чиновников

20:00 18 апреля 2020
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sun9-69.userapi.com
| Фото: sun9-69.userapi.com

Поправками в Конституцию предлагается установить новые требования тем, кто находится на самых ответственных постах: президенту, председателю правительства и министрам, губернаторам, сенаторам, депутатам, судьям.

И прежде всего, это запрет на двойное гражданство и ограничения по иностранным счетам, чтобы занимающие высокие государственные должности люди, от которых в стране многое зависит, не могли иметь никаких интересов за рубежом.

Так, отдельным чиновникам запрещается иметь обязательства имущественного характера за пределами России, открывать и иметь там счета или вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках.

Ограничения устанавливаются для:

- высших должностных лиц субъектов Российской Федерации

- руководителей федеральных государственных органов

- сенаторов 

- депутатов Госдумы

– уполномоченного по правам человека

- председателя Правительства Российской Федерации, его заместителей, федеральных министров, иных руководителей федеральных органом исполнительной власти

- судей и прокуроров.

Теги: Конституция РФ
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