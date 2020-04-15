В Конституции РФ намерены закрепить норму о МРОТ

В обновленной Конституции РФ может появиться норма о минимальном размере оплаты труда.

Статья 75:

"5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Статья 75.1:

"В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство..."

Статья 114:

"Правительство Российской Федерации:

… обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений"