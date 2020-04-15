В Конституции РФ намерены закрепить норму о МРОТ

В обновленной Конституции РФ может появиться норма о минимальном размере оплаты труда.
Статья 75:
"5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Статья 75.1:
"В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство..."
Статья 114:
"Правительство Российской Федерации:
… обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений"
Предполагается, что с учетом предлагаемых изменений в базовом законе страны работодатель не сможет установить зарплату ниже того уровня, на который реально можно прожить. Также в Конституции появится мысль о поддержке принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений.
Как считают авторы поправки, она подразумевает, что не только бюджетные, но частные предприятия должны будут руководствоваться не только своими бизнес-интересами, но и интересами работников.
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