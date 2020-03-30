Защита детей - в приоритетах государственной политики

14:14 29 марта 2020
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Усиление темы семьи и детства в Конституции носит стратегический характер и отражает приоритеты развития страны, а защита детей становится одним из приоритетов государственной политики.

В поправках в Конституции четко прописаны задачи государства по созданию условий для семей, для достойного воспитания детей.  Впервые в Конституции  отдельно пропишут обязанности государства по заботе о детях-сиротах. Не менее важный блок поправок – социальные обязательства государства перед гражданами,  к ним относятся гарантия обязательного социального страхования,  адресная поддержка и индексация социальных пособий.

"Безусловно, государство должно защищать приоритетное право ребенка жить и воспитываться в семье, а также обеспечивать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей",  - прокомментировала предлагаемые изменения в Конситуцию депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова.

Теги: дети , дети-сироты , Конституция РФ , семья , социальная поддержка
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