Поправка в Конституцию о культурном наследии – важное решение

У России богатейшая культура, которая досталась нам от предков, и мы должны ее передавать подрастающему поколению. Внесение в Конституцию поправки о культурном наследии – это осознание того, что достижения российской культуры в театре, балете, музыке, художественном искусстве будут закреплены в Основном законе государства.

Об этом сообщила председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры Наталья Войнова.

"Вклад россиян в мировую культуру велик. Трепетное сохранение отечественной культуры и передача ее истории грядущим поколениям – это наша задача. Важно беречь традиции, язык, национальные костюмы. Культура многолика. В России живет около 300 национальностей, они говорят на 193 языках, но для всех русский язык общий – это тоже достижение нашей культуры. И поправка в Конституцию о культурном наследии – важное решение, которое необходимо утвердить", - уверена она.

В Тюменской области многое делается для развития культуры. Сотрудники сферы культуры бережно хранят историю предков, которой насчитывается около 500 лет, передают подрастающему поколению. На территории региона насчитывается более сотни национальностей, которые мирно соседствуют друг с другом, проводят культурный обмен.

"На протяжении столетий в Тюменской области сложились уважительные отношения одного народа к другому. Если говорить о развитии учреждений культуры сегодня – это хороший показатель для многих регионов страны. По уровню материальной базы театров, музеев, библиотек, домов культуры – большая благодарность правительству Тюменской области. Культура должна находиться в самых лучших зданиях, подкрепляться достижениями науки и техники, чтобы человек, придя в учреждение культуры, понимал, что он пришел в какой-то волшебный мир", - говорит Наталья Войнова.