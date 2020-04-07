Культура - одна из ключевых ценностей России

Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Успех России возможен только в опоре на нашу уникальную культуру. Древнейшая богатейшая культура России и её народов – важнейший ресурс страны.

Защита и охрана нашей многонациональной культуры - это долг государства перед прошлым и будущим. В обновленной Конституции речь об этом идет в двух статьях