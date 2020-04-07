Культура - одна из ключевых ценностей России

Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.
Успех России возможен только в опоре на нашу уникальную культуру. Древнейшая богатейшая культура России и её народов – важнейший ресурс страны.
Защита и охрана нашей многонациональной культуры - это долг государства перед прошлым и будущим. В обновленной Конституции речь об этом идет в двух статьях
Ст.68
"Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством"
Ст.69
"Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия"
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