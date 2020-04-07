Культура - одна из ключевых ценностей России

15:15 07 апреля 2020
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Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Успех России возможен только в опоре на нашу уникальную культуру. Древнейшая богатейшая культура России и её народов – важнейший ресурс страны.

Защита и охрана нашей многонациональной культуры - это долг государства перед прошлым и будущим. В обновленной Конституции речь об этом идет в двух статьях

Ст.68

"Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством"

Ст.69

"Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия"

Теги: Конституция РФ , культура
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