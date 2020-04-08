В Конституции намерены закрепить доступность качественной медицины на местах

В Конституцию Российской Федерации подготовлены поправки, связанные с правами на доступную и качественную медицину.

В нынешней версии основного закона страны гарантируется бесплатное здравоохранение, однако, по мнению экспертов, в виду того, что далеко не во всех населенных пунктах есть больницы и ФАПы, не все граждане могут воспользоваться своим конституционным правом.

Поправки в Конституцию описывают роль органов местного самоуправления в указанных вопросах. Так, согласно статье 72

"В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

.. ж)… координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…". В статье 132 прописано, что

"Органы местного самоуправления … обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи".

Ряд экспертов полагают, что правки закрепят доступность и качество медицины. Если органы власти не будут обеспечивать лечение граждан на должном уровне, это будет восприниматься как нарушение Конституции. В свою очередь, это подразумевает принципиально иную ответственность перед людьми и государством.