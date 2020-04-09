В основном законе страны обозначат понятие социального государства

В Конституцию Российской Федерации предлагаются поправки, связанные с правами на социальные гарантии. Обновленный основной закон страны будет содержать в себе описание того, что подразумевается под социальным государством.

Так, статья 75 предписывает следующее:

"6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом".

"7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат".

По мнению ряда экспертов, в нынешней версии Конституции обозначено, что Российская Федерация — социальное государство, однако многие граждане не могут с уверенностью сказать, что именно стоит за этим понятием. Исходя из указанных поправок, оно подразумевает гарантированные пенсии по принципу солидарности поколений, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год. Индексации будут подвергаться и остальные социальные выплаты и льготы.

Также закон предпишет оказывать адресную социальную помощь. Предполагается, что пункт об адресной социальной поддержке поможет принципиально трансформировать отношение к вопросу профильных ведомств, поскольку качество социальной работы будет оцениваться не по объему выделенных денег и числу реализуемых программ, а по тому, насколько лучше станет жизнь конкретного человека или семьи.