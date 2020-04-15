Обновленная Конституция: вопрос об отчуждении территорий и приоритет над международными соглашениями

В Конституцию Российской Федерации предлагаются поправки, касающиеся неотчуждаемости территорий и иерархии базового закона страны по отношению к международным документам.

Так, статья 67 содержит следующее положение: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами) направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Ряд экспертов отмечают, что это положение закрепляет правовой и территориальный суверенитет страны. Никакая часть России не может быть передана другой стране, под запретом окажутся любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории.

Также в обновленной версии базового закона страны устанавливается приоритет Конституции России над международными договорами.

Формулируется это следующим образом в статье 125: "Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос … о возможности исполнения решений иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации".

По мнению некоторых экспертов, новая норма не предполагает, что Россия отказывается от международных договоров и обязательств, а защищает страну от противоречащих ей внешних решений международных органов, так же, как и Конституции большинство независимых развитых стран.