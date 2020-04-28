В Конституции расшифруют, из каких положений складывается социальное государство

В Конституцию РФ готовятся внести поправки, касающиеся прав на социальные гарантии. Обновленный базовый закон будет включать описание того, что подразумевается под социальным государством.

Предлагаются следующие ключевые положения, закладываемые в это понятие:

"6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом".

"7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат".

Как полагает ряд экспертов, в нынешней версии основного закона страны значится, что Российская Федерация — социальное государство. При этом далеко не все граждане могут с уверенностью сказать, что именно стоит за этим понятием.

Исходя из указанных поправок, оно включает в себя гарантированные пенсии по принципу солидарности поколений, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год. Индексации будут подвергаться и остальные социальные выплаты и льготы.

Помимо этого закон предпишет оказывать адресную социальную помощь. Предполагается, что положение об адресной социальной поддержке поспособствует трансформации отношения к этому вопросу со стороны профильных ведомств, так как качество социальной работы будет оцениваться не по объему выделенных денег и числу реализуемых программ, а исходя из того, насколько лучше станет жизнь конкретного человека или семьи.