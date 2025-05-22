Тюменцы занимают первое место в УрФО по поездкам в московский регион

Туристический поток в Москву в 2024 году составил 26 миллионов человек, в основном это жители российских регионов, из них 549 тысяч - туристы из Тюменской области, включая ХМАО-Югру и ЯНАО. При этом сама Тюменская область среди регионов Уральского федерального округа на первом месте по турпотоку в столицу, отметила руководитель Дирекции по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова.

"Тюмень является большим транспортным хабом Западной Сибири, поэтому для нас видится перспективной дальнейшая совместная работа в реализации туристических проектов. Мы продолжаем развивать сотрудничество между нашими регионами и рассчитываем, что результатом бизнес-миссии станет заключение не менее 50–60 новых соглашений, и, как следствие, дальнейший рост турпотока", — сообщила Анна Нефедова.

Развитию межрегионального взаимодействия в сфере туризма способствует заключенное в конце 2022 года трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы, правительством Тюменской области и компанией "Сибур". В рамках этого соглашения в Тюмени с 20 по 22 мая организована деловая программа Бизнес-миссии Москвы. Встреча стала очередным этапом системного взаимодействия между регионами и подтвердила высокий интерес к межрегиональному сотрудничеству в сфере туризма.

В рамках мероприятия прошли презентации туристических ресурсов и совместных проектов Тюменской области и Москвы, деловые переговоры между представителями туротрасли, объектов показа, размещения и культурных институций. В центре обсуждения — расширение взаимных туристических потоков, формирование новых межрегиональных продуктов и практико-ориентированное партнерство.

В деловой программе приняли участие представители Комитета по туризму города Москвы, Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, а также ведущие туроператоры. Московская делегация, в которую вошли представители ВДНХ, Национального центра "Россия", объектов показа, отелей и крупных туроператоров, представила насыщенную событийную повестку и туристические предложения столицы на летний сезон.