Около 200 тысяч москвичей отдохнули в Тюменской области в 2024 году

Тюменская область и Москва с конца 2022 года активно выстраивают сотрудничество в развитии межрегионального туризма, за это время турпоток москвичей и жителей Мособласти в наш регион вырос более чем на четверть - со 135 тысяч гостей в 2022 году до 200 тысяч в 2024-м, при этом из Тюменской области, Югры и Ямала за прошлый год одна только Москва приняла 549 тысяч туристов.

"Мы начинали в 2022 году, тогда поток именно туристов из Москвы и Московской области в Тюменский регион составлял порядка 135 тысяч человек в год. За два года с половиной года мы видим увеличение турпотока на 25%. 2024 год - 200 тысяч гостей. Очень важно, что растет продолжительность пребывания гостей из Москвы на территории Тюменской области. Растет интерес к термальным источникам, оздоровительным ресурсам, растет интерес к культурно-познавательному компоненту, когда гости обязательно в рамках своего визита планируют поездку в Тобольск. За счет этого растут средние траты, растет средний чек. Ну и, соответственно, еще больше работает сарафанное радио, когда те, кто приехал в Тюменскую область, становятся нашими амбассадорами - , делятся впечатлениями, рассказывают своим знакомым, друзьям, коллегам. И все большее количество людей приезжает к нам вновь",- отметила директор департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова.