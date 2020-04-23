Медицина должна стать более качественной и доступной

Качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Конституция фактически закрепляет право человека на нее, вне зависимости от места проживания. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. А значит, это принципиально иная ответственность перед людьми и государством.

Существующая Конституция гарантирует бесплатное здравоохранение, однако есть в стране такие населенные пункты, где нет ни больниц, ни ФАПов, и жители по факту не могут воспользоваться своим конституционным правом. Правки закрепят доступность и качество медицины, а значит, помощь будет не какой-то абстрактной, а реальной.

Поправки в Конституцию РФ, касающиеся прав на доступную и качественную медицину:

Ст. 72 - "В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

.. ж)… координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…"

Ст. 132 - "Органы местного самоуправления … обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи".