Молодым ученым нужна поддержка государства и внимание научного сообщества

В обновленной Конституции РФ отражены намерения государства на поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала, а также развитие информационных технологий и систем связей.

Студент Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ, участник студенческого научного общества Arctic Research Community Антон Широких считает, что эта инициатива станет мощным стимулом для развития научного сообщества страны.

"Тот факт, что в Конституции РФ может быть закреплен пункт, гарантирующий поддержку отечественной науки и технологического развития России, является хорошим сигналом. Это говорит мне о том, что ученые, в какой бы сфере науки они не работали, будут усиливать свой авторитет и статус в обществе, а борьба за "золотые" умы, сохранение и развитие научного потенциала станет задачей государственного значения. Это значит, запустятся новые программы поддержки ученых (особенно в этом нуждаются молодые ученые), программы поддержки научных и образовательных организаций", - считает Антон.

Решение взять под государственное крыло всю науку в стране показывает, что мы нацелены на успешное будущее и намерены оставаться в группе стран-лидеров, уверен молодой исследователь.

"Я уверен в том, что у России огромный научно-технический потенциал. А новая поправка поможет выстроить "вертикаль" взаимодействия в научной сфере: от огромных государственных НИИ и РАН вплоть до маленьких лабораторий при колледжах и институтах. Таким образом, современная Конституция будет отвечать современным реалиям", - поделился мнением Антон Широких.