Центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации участвует в акции "Красная гвоздика"

Сотрудники Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации приняли участие во Всероссийской акции "Красная гвоздика" благотворительного фонда "Память поколений".

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография". Цель акции — помочь ветеранам боевых действий, которые нуждаются в получении высокотехнологичной медицинской помощи.

Тимлидер Штаб-квартиры "серебряного" добровольчества Вера Макаренко провела акцию "Красная гвоздика" для сотрудников центра и подробно рассказала о работе фонда: "Принять участие в акции может каждый - приобрести красную гвоздику за любое пожертвование и таким образом помочь ветеранам боевых действий, которые проживают в нашей области. Это самый лёгкий способ почтить память ушедших ветеранов и помочь ныне живущим. Собранные средства на территории Тюменской области будут направлены на оказание помощи ветеранам нашего региона: закупку медикаментов, инвалидных кресел-колясок, слуховых аппаратов, протезов и многого другого", - комментирует Вара Аркадьевна

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации призывает всех принять участие в акции "Красная гвоздика", которая продолжится до 22 июня включительно под девизом "Мы помним – мы помогаем!".

"Ранее акция прошла в администрации города Тюмени, где глава областной столицы Руслан Кухарук выразил надежду на то, что учреждения и организации города присоединятся к благому делу. Поддерживать, благодарить и помогать — это самое малое, что мы можем сделать для ветеранов. Участвовать в акции легко - всего в два клика отсканировав QR-код через мобильное приложение банка и перевести желаемую сумму на счет Благотворительного фонда "Память поколений", — отметила специалист отдела по содействию активному долголетию Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации Екатерина Коледникова.

Присоединиться к акции и узнать подробности можно по телефону: (3452)51-50-51