Занятия в Школе эффективных родителей могут посетить тюменцы

Специалисты регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" в Тюмени проводят занятия "Школы эффективных родителей". Программа курсов по основам детской психологии и педагогике, которые помогают повысить компетентность родителей.

Служба инспекторов по охране детства в школе №22 и гимназии №83 провела родительский интенсив "Каждый важен". На встречах с родителями рассмотрели такие темы: "Игра как способ коммуникации разных поколений"; "Родители как пример абсолютного принятия. О чем говорить с собой и детьми". Обсуждались также способы установления контакта с ребенком младшего подросткового возраста и вопросы решения проблемы подросткового буллинга.

Во время занятий в "Школе эффективных родителей" взрослые получают ответы на вопросы о воспитании, способах взаимодействия и бесконфликтного общения с детьми, а также приобретают необходимые знания и навыки для построения позитивных отношений со своим ребенком.

По материалам РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).