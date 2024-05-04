В Тюмени со снегом выпало пол-месячной нормы осадков

В Тюмени мощный майский снегопад. За последние 12 часов зафиксировано более 22 мм осадков в виде мокрого снега, что составило 50% от месячной нормы, и, согласно прогнозу, снегопад продлится в ближайшие дни, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Из-за перепада температур местами образовался гололед. Дорожные службы Тюмени и сетевые организации работают, чтобы обеспечить функционирование УДС и всех коммунальных систем города. Задействована вся необходимая техника. Днем работает 260 единиц дорожной техники и 562 дорожных рабочих.

Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. На дорогах непростая обстановка, власти просят водителей отказаться от поездок на личных автомобилях.

По предварительным данным, представленным сетевыми организациями, в некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. Работают бригады по восстановлению. Под тяжестью мокрого снега падают деревья и ветки. Зафиксировано более 60 обращений. Дополнительно сформировано 15 бригад, которые ведут работу по сбору сломанных деревьев.

"В рамках селектора поставил задачу оперативно устранять последствия непогоды. Особенно важно, чтобы вся инфраструктура, все городские службы, управляющие компании отрабатывали заявки тюменцев. УК необходимо провести обследование крыш и козырьков. Снежные массы тяжелые, и специалистам важно незамедлительно принимать меры по их уборке. Все выходные необходимо работать в усиленном режиме", - сообщил Кухарук.

По причине неблагоприятных погодных условий запланированные на сегодня массовые городские мероприятия переносятся.