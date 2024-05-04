Как правильно ухаживать за тюльпанами

Обычно тюльпаны в нашем регионе активно цветут в мае. Если им не оказать должного ухода, то сгорают за неделю-две. По словам садоводов, тюльпаны могут простоять в цвету вдвое дольше, сообщает АиФ-Тюмень.

- На одну клумбу высаживаю ранние и поздние тюльпаны, одни заменяют другие, и клумба простоит в цвету гораздо дольше. Самая главная потребность тюльпанов во время цветения - вода. Поэтому обильно поливайте цветник, не дожидаясь полного пересыхания грунта. От достатка влаги напрямую зависит длительность цветения. На один квадратный метр почвы потребуется до 10 литров воды. Тюльпаны поливайте теплой отстоянной водой, и лучше ранним утром. Не рекомендуется поливать тюльпаны по листьям и прямо под корень – лейте воду в бороздки вокруг растения. Другой удачный вариант - сделать капельный полив. Чтобы влага не испарялась быстро, вокруг растения уложите тонкий слой мульчи. Или посадите вокруг тюльпанов низкорослые менее требовательные к влаге растения. Например, мускари или незабудки. Берегите тюльпаны от палящего солнца – притеняйте их и продлите цветение. И не забывайте про подкормку. Я на 10 литров воды беру 1 грамм борной кислоты и 1 стакан золы. Кстати, в период цветения тюльпанам противопоказаны подкормки азотом. Этот элемент стимулирует рост зелени, но тормозит цветение, - рассказала дачница Маргарита Дудина.