О влиянии займов на развитие тюменского бизнеса рассказал эксперт

Вице-президент Ассоциации кредитных организаций Тюменской области Александр Расковалов назвал 3 фактора дальнейшего развития бизнеса при поддержке финансовых организаций в регионе.

По его данным, значительный экономический рост субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечен заемными средствами. В стране к декабрю прошлого года уровень кредитования предпринимателей превысил 150 %. В суммарном выражении речь идет о более 1 трлн 800 млрд заемных рублей. В Уральском федеральном округе наибольший объем кредитных средств пришелся на оптовую, розничную торговлю и ремонт автотранспорта. А также на строительство, научную и техническую профессиональную деятельность.

"Торговля и строительство последних лет обеспечивают высокую оборачиваемость заемного капитала. А это особенно актуально на фоне того, что в кредитных организациях пассивы сосредоточены на коротких ресурсах - накопительные счета, счета до востребования и депозиты до 1 года. В итоге мы имеем положительный результат финансирования и стремительного роста нескольких отраслей, которые можно транслировать на те компании, которые предполагают масштабировать свой бизнес", - пояснил эксперт.

В числе дальнейших шагов, которые помогут развиваться МСП при поддержке кредитных средств, он указал необходимость формирования устойчивой пассивной базы кредитных организаций и ее удлинение, сообщает Тюменская линия.