Права на социальные гарантии отражены в Конституции РФ

В действующей Конституции написано, что Россия – социальное государство. Поправки в обновленный закон уточняют, на какие социальные гарантии человек имеет право, как часто будет индексироваться пенсия.

В частности, социальное государство - это гарантированные пенсии по принципу солидарности поколений с ежегдной индексацией, другие социальные выплаты и льготы; это адресную социальную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Данные положедния предлагается закрепить в статье 75 Кнституции РФ:

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.