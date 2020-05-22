Развитие гражданского общества - в развитии волонтерских движений и некоммерческих организаций

НКО будут участвовать в выработке и проведении государственной политики. На это направлены поправки в обновленной Конституции. Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО.
Реально ли участие НКО в выработке государственной политики? Отчасти это уже реализуется через президентские гранты – глава государства доверяет НКО осуществлять социальные проекты, помогать людям, продвигать правильные здоровые идеи. Региональные власти всё больше функций передают социально ориентированным НКО.
Эти положения отражены в ст.114:
"Правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности".
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