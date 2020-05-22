Дополнение Конституции – это новая степень защиты страны и её границ

Обновлённая Конституция закрепляет правовой и территориальный суверенитет страны. Конституция ставит точку в разговорах о том, что когда-либо Крым, Курилы или любая другая часть России будут отданы другой стране. Под запретом – любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории.

Это значит, что кто бы ни был президентом страны, он не сможет начать даже переговоры об отчуждении.

Ст.67 "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами) направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Конституция России защищает страну от противоречащих ей внешних решений международных органов, так же, как и Конституции большинство независимых развитых стран.

Ни одно международное соглашение, ни одно решение международного органа не заставит Россию пойти против собственных интересов – устанавливается приоритет Конституции России.

Россия – часть мира. И она должна защищать интересы граждан. Новая норма не означает, что Россия отказывается от международных договоров и обязательств. Она не позволяет трактовать только спорные вопросы в ущерб правам и свободам россиян.

(Ст. 125 "Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос … о возможности исполнения решений иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации").