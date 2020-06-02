Голосование по Конституции РФ назначено на 1 июля

Президент РФ Владимир Путин 1 июня подписал указ, согласно которому датой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации определено 1 июля.
Как следует из текста документа, при организации голосования будут учтены складывающаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
С полным текстом поправок в Основной закон страны можно ознакомиться на сайте Госдумы.
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