Голосование по Конституции РФ назначено на 1 июля

09:57 02 июня 2020
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duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин 1 июня подписал указ, согласно которому датой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации определено 1 июля.

Как следует из текста документа, при организации голосования будут учтены складывающаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

С полным текстом поправок в Основной закон страны можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Теги: Владимир Путин , голосование , Конституция РФ
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