Голосование по Конституции РФ назначено на 1 июля

Президент РФ Владимир Путин 1 июня подписал указ, согласно которому датой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации определено 1 июля.

Как следует из текста документа, при организации голосования будут учтены складывающаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

С полным текстом поправок в Основной закон страны можно ознакомиться на сайте Госдумы.