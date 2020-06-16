В Тюменской области начали работу волонтеры Конституции

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1 июля гражданам России предстоит выразить мнение по внесению поправок в Конституцию РФ. с 15 июня волонтеры проводят информационную работу, сообщая жителям области о том, какие именно поправки предлагаются для внесения в Конституцию, рассказывают об их сути и на какие изменения они направлены.

Все волонтеры Конституции компетентны в вопросах, касающихся голосования, они прошли специальное обучение и готовы всем желающим объяснить суть предстоящего события и ответить на интересующие вопросы, сообщается в группе добровольческого движения "ВКонтакте".

Всего в области создано 35 информационных точек: 9 в городе Тюмень и 25 в муниципалитетах. В областном центре они расположены на авто и железнодорожных вокзалах, в гипермаркетах и МФЦ.