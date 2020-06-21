Тюменцам сообщат удобное время для голосования по изменениям в Конституцию РФ

Тюменцы получат приглашения на голосование по поправкам в Конституцию РФ с рекомендациями по удобному времени посещения избирательного участка. Информация для участников голосования поступит в почтовые ящики.

Как сообщил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин, рассылкой приглашений будут заниматься территориальные, участковые комиссии, а также волонтеры Конституции.

"По почтовым ящикам будем распределять участникам голосования приглашения, чтобы они знали, когда у нас будет организовано голосование, куда им приходить, в какое время, и даже там будет указано рекомендуемое время посещения избирательного участка для конкретного гражданина. Цель такая, чтобы донести информацию до каждого участника голосования. Потому что здесь действительно каждый голос на вес золота", - прокомментировал Игорь Халин.

Для профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, организаторы общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ отказывались от материалов, которые бы предполагали контакт с участниками голосования. Основной упор сделан на размещение информационно-разъяснительных материалов в виде плакатов, листовок, баннеров, призматронов и других.

Ознакомиться с поправками можно будет в том числе на участках для голосования: информацию систематизируют и разместят на плакатах крупного формата, а также на брошюрах, пишет ИА "Тюменская линия".