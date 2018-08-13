Тюмень за день: 13 августа

Фото Светланы Бречко

Тюменцам обещают дождливую неделю

На этой неделе жителям областного центра синоптики обещают частые осадки. Сегодня в течение дня в городе солнечно, но после полудня вероятен небольшой дождь с грозой, температура воздуха +22...+26 градусов. Аналогичная погода установится в Тюмени и во вторник.

Тюменцы завоевали четыре медали в финале WorldSkills Russia

В финале чемпионата WorldSkills Russia, который накануне завершился в Южно-Сахалинске, сборная Тюменской области завоевала награды в нескольких компетенциях.

В Тюмени шесть почтовых отделений закрываются на ремонт

Шесть отделений почтовой связи областного центра на время ремонта будут обслуживать клиентов в ближайших отделениях. Перемещение будет осуществляться поэтапно.

Тюменцы могут помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу

В Тюмени продолжается благотворительная акция "Собери ребенка в школу", направленная на оказание помощи малоимущим и многодетным семьям, нуждающимся в школьных принадлежностях.

Музеи подготовили грандиозную программу ко Дню Тюменской области

14 августа Тюменская область отмечает свой 74-й день рождения. Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает жителей и гостей региона на праздничные мероприятия, которые начнутся с предстоящих выходных. Все музеи объединения радушно распахнут свои двери для встречи гостей - приходите всей семьей, и каждый найдет для себя что-то интересное!