В Тюмени шесть почтовых отделений закрываются на ремонт

Шесть отделений почтовой связи областного центра на время ремонта будут обслуживать клиентов в ближайших отделениях. Перемещение будет осуществляться поэтапно.

С 13 августа обслуживание клиентов отделения 625037 (ул. Белинского, 18) будет переведено на время ремонта на территорию магистрально-сортировочного центра (ул. Огарева, 2, 1 этаж). Два отделения 625017 (ул. Авторемонтная, 41) и 625041 (ул. Бакинских Комиссаров, 4/1) — в отделение 625003 (ул. Красина, 5).

С 16 августа отделение 625007 (ул. Мельникайте, 127а) переедет в отделение 625026 (ул. Республики, 144). Отделение 625016 (ул. Логунова, 4) — в отделение 625051 (ул. Пермякова, 39).

В отделении 625059 (ул. 70 лет Октября, 7/1) также будет осуществляться ремонт, при этом отделение будет находиться в этом же здании.

Как сообщили в пресс-службу УФПС Тюменской области, планируется, что ремонт отделений связи продлится около месяца. По вопросам обслуживания клиенты могут обращаться по телефону: 8-800-2005-888.