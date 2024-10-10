Почтовики рассказали, куда и с чем шлют посылки жители Тюменской области

К Всемирному дню почты в УФПС Тюменской области составили список интересных фактов о том, в какие страны тюменцы чаще всего отправляют посылки, о самых необычных грузах и даже живых пчелах.

Ежегодно сотрудники регионального управления Почты России обрабатывают и доставляют около 100 млн единиц письменной корреспонденции, в том числе 2 млн международных мелких пакетов. Кроме того, принимают и отправляют около 5 млн посылок.

Экспортные отправки

Почта постоянно расширяет географию доставок и международное сотрудничество, помогая развитию бизнеса. Так, в марте 2024 г. Почта России возобновила приём EMS-отправлений в Новую Зеландию, в прошлом году — расширила географию доставки, открыв российским предпринимателям и физическим лицам возможность отправлять посылки ещё в 13 стран Африки, Азии и Южной Америки. В этом году список африканских стран, доступных для доставки, пополнили ещё 14 государств континента. На сегодняшний день экспорт с Почтой доступен в 145 стран мира.

Топ наиболее популярных направлений почтового экспорта среди тюменцев

Топ наиболее популярных направлений почтового экспорта среди жителей региона возглавляют Китай и США. По итогам первого полугодия 2024 г. больше всего посылок за границу тюменцы адресовали в Китай — 24% от общего объёма посылочного экспорта. Размер экспортных отправлений из области в США составляет 12%. Следом идут Казахстан (8%), Белоруссия (6%), Узбекистан (5%) и Германия (4%).

Экспортёры стали чаще выбирать формат мелкого пакета, который подходит для отправлений до 2 кг. Больше всего экспортных посылок отправляют жители Тюмени.

Ежегодно Тюменская область входит в пятёрку лидеров по объёму экспорта в Уральском округе. Всего с начала 2024 г. тюменские предприниматели-экспортёры сделали порядка 3 000 почтовых отправок за границу, среди которых аксессуары, украшения, продукты питания, а также товары для развлечения и игры. Значительная часть экспортёров — это малый и средний бизнес.

Направления почтового экспорта тюменцев с самой высокой динамикой роста

Почта проанализировала экспортные потоки за первое полугодие 2024 г. Количество отправлений из Тюменской области в Таджикистан и Тайвань увеличилось на 233% по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 г. Почтовый экспорт из Тюменской области в Малайзию и Словакию вырос на 200%. Значительный рост показали объёмы экспорта в Узбекистан (122%), Вьетнам (117%) и Колумбию (100%).

Самые экзотические направления экспорта тюменцев

В этом году впервые из Тюменской области отправили посылку на остров Реюньон в Индийском океане и мелкий пакет в Пуэрто-Рико - из Тюмени их доставляли авиацией.

Самая тяжёлая посылка - почти полтонны

Ежемесячно сотрудники тюменского магистрально-сортировочного центра (МСЦ) обрабатывают 1 200 нестандартных крупногабаритных посылок. Максимальный вес одного отправления может достигать 500 кг.

Жители Тюменской области отправляют почтой мягкую и корпусную мебель, бытовую технику, спортивное оборудование и инвентарь, строительные материалы, пластиковые окна, мототехнику, автозапчасти, снегоходы и многое другое. Крупные посылки из Тюмени адресуют в населённые пункты Ямала и Югры.

Наиболее распространённым крупногабаритным почтовым грузом стал спортивный инвентарь и товары для хобби. Так, к примеру, в 2023 г. сотрудники сортировочного центра приняли и отгрузили более 20 мотоциклов, скутеров и мопедов весом от 100 до 500 кг. А также целые партии электросамокатов, сноубордов, скейтбордов, лыж и шоссейных велосипедов до 400 кг.

Крупногабаритные отправления принимают только от организаций в специальных почтовых объектах, в том числе магистрально-сортировочном центре. Минимальные габариты крупногабаритных отправок 20*20*20 см, максимальные – 300*130*190 см.

Кроме крупногабаритных отправлений Почта России развивает услуги доставки сборных грузов курьерской службой EMS. Предельный вес одного отправления сборного груза доходит до 200 кг. Сервис востребован производителями, ритейлерами и сервисными компаниями в разных сегментах рынка: автомобильных запчастей, товаров народного потребления, рекламной продукции, электроники и техники, товаров для красоты и т.д.

Живые посылки

Почтой России пересылаются "живые" посылки. Почтовые правила допускают пересылку пчел, пиявок и шелковичных червей.

Посылки с пчелами ежегодно с мая по август курьерская служба Почты России доставляет клиентам по всей стране. Насекомые пересылаются в специальных воздухопроницаемых емкостях ускоренным способом. В среднем за год пчеловоды Тюменской области получают несколько десятков таких "жужжащих" посылок.

На посылке с пчелами делается отметка "Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать". К живому грузу прилагается ветеринарное свидетельство. Как правило, одна посылка содержит несколько контейнеров с пчелами. В каждую емкость помещается одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. На время доставки в контейнеры закладывается специальное питание для насекомых. В среднем пчелы доставляются за 2-3 дня. Большая часть таких посылок поступает в Тюменскую область из Краснодарского края и Ростовской области.

Посылка с саженцами клубники в этом году в Тюменскую область поступила впервые. Саженцы упаковали в четыре паллета стандартного размера по 12,5 кг, общий вес отправления — 50 кг. Посылка прибыла в Тюмень из Краснодара и адресована частному лицу, в пути растения были шесть дней. В межсезонье посылки с саженцами плодово-ягодных деревьев часто пересылают по логистическим каналам Почты. В прошлом году в весенний сезон клиенты компании получили более 120 тысяч отправлений с уральскими саженцами, значительная часть из которых поступила тюменским садоводам. Каждая посылка получает трек-номер, по нему получатель может отследить местонахождение своего заказа. Почта России начинает доставку посылок с саженцами с апреля и завершает в мае.