В тюменских почтовых отделениях увеличили число зон самообслуживания

В почтовых отделениях Тюменской области увеличили число зон самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. На сегодня они открыты в восьми региональных отделениях Почты России, одно из которых совсем недавно открылось на ул. Федюнинского, 67 в Тюмени, - сообщает Тюменская линия.

Проект стартовал во втором квартале 2024 года. За время его реализации около двух тысяч отправителей воспользовались зонами самообслуживания, расположенными в семи почтовых отделениях региона. Пять из них работают в Тюмени, по одной в Тобольске и п. Винзили, - сообщили в пресс-службе компании.

"Благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократилось до одной-двух минут. Это позволяет избежать ожидания услуги и кратно сократить время пребывания на почте. Сейчас компания поэтапно заменяет персональные компьютеры на специальные киоски, оснащенные весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и онлайн-кассой. В дальнейшем устройства будут с камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок, что дополнительно улучшит клиентский опыт. Переоборудование зон самообслуживания завершится в 2025 году", - отметили в компании.