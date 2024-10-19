Почта России бесплатно доставляет посылки в приграничные территории

390 посылок из Тюменской области бесплатно доставила Почта России в Курскую и Белгородскую области. В Тюменскую область из приграничных территорий поступило 655 посылок.

Бесплатной отправкой могут воспользоваться жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях, напоминает пресс-служба УФПС Тюменской области. Вес почтового отправления может составлять до 20 кг, а количество посылок от одного отправителя не ограничено.

Для жителей Курской и Белгородской областей Почта России бесплатно доставляет и отправляет посылки с августа. Всего за это время бесплатно доставлено в приграничные территории 60 тыс. посылок, жители этих регионов отправили в другие части страны свыше 75 тыс. посылок, сообщает Тюменская линия.