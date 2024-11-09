Ноябрьские распродажи стартуют на "Почте России"

Предстоящие день холостяка, черная пятница, подготовка к новогодним праздникам увеличивают объем почтовых посылок – по сравнению с летними месяцами объем посылок увеличится на 30 %. По прогнозам специалистов, в ноябре и декабре сотрудники Почты в Тюменской области доставят около 2,5 млн отправлений. В преддверии масштабных интернет-распродаж Почта России напоминает о том, как быстро и удобно получить заказы и отправить посылку.

В Тюменской области растет число клиентов Почты России, которые получают и отправляют письма и посылки по QR-коду, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области. "Треть всех посылок и заказных писем тюменцы уже получают и отправляют таким способом, что сокращает время обслуживания до 30 секунд. Ранее на оформление отправлений у сотрудников Почты уходило в среднем около двух минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе. Достаточно показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник почты сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента", - отмечено в сообщении.

Жители Тюменской области активно используют электронные извещения о поступлении почтовых отправлений. Любой клиент Почты России может перейти на электронные извещения бесплатно. Благодаря этому сервису тюменцы раньше узнают о поступлении отправлений и быстрее забирают их из отделений. Электронное извещение будет отправлено в течение часа с момента регистрации посылки в отделении.

Тюменцы могут получить посылку не только в почтовом отделении, но и в почтомате. В Тюмени их более 70.

Жители региона могут воспользоваться услугой доставки почтовых отправлений на дом. Почтальон принесет посылку по адресу, указанному на ней. Клиент может заказать доставку посылки весом до 31,5 кг.

Каждую вторую посылку тюменцы оформляют и оплачивают с помощью цифровых сервисов. Для того чтобы самостоятельно оформить посылку к отправке, клиенту необходимо на сайте или в мобильном приложении Почты России заполнить адресный бланк и получить трек-номер отправления.

В семи отделениях Почты в регионе появились зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, - сообщает Тюменская линия.